Notizie Juve – I bianconeri puntano tutto su Lovato per gennaio

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che sarebbe pronta a muoversi per raggiungere uno dei suoi obiettivi. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri vorrebbero puntare tutto su Matteo Lovato per gennaio. Da tempo la Vecchia Signora è sulle tracce del giovane difensore del Verona, autore di un ottimo inizio di stagione. La concorrenza sul giocatore, però, sembra essere molta: per questo, la società torinese vorrebbe affondare il colpo nella prossima sessione di mercato. La Juve, dunque, è decisa per il prossimo colpo di valore e di prospettiva: Matteo Lovato è il prescelto.