Notizie Juve – I bianconeri pensano ad un ex per il dopo Paratici

TORINO – Ancora in bilico il futuro di Fabio Paratici: il Chief Football Officer della Juventus, infatti, potrebbe lasciare Torino e trasferirsi in qualche altro club. La società piemontese, pertanto, avrebbe cominciato a guardarsi intorno per trovare un sostituto all’altezza: tra le opzioni ci sarebbe anche quella di una vecchia conoscenza della Juve.

Infatti, secondo quanto riportato dal Messaggero, i bianconeri starebbero pensando a Javier Ribalta. Lo spagnolo, classe 1980, è l’attuale direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo e in passato ha ricoperto il ruolo di direttore dello scouting juventino. Nel caso in cui Paratici lasciasse la Juventus, Ribalta potrebbe essere il giusto profilo per sostituirlo.