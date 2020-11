Notizie Juve – I bianconeri avrebbero fatto un’offerta a Sergio Ramos

TORINO – Spuntano nuovi incredibili retroscena nel mercato della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero fatto un’offerta a Sergio Ramos. Il difensore spagnolo e capitano del Real Madrid sarebbe in scadenza di contratto con i Blancos e non sembra intenzionato a rinnovare. Per questo motivo, la Juve si sarebbe messa sulle sue tracce con decisione, tanto da offrirgli addirittura un ingaggio per la prossima stagione: sul giocatore della Nazionale Spagnola, però, sarebbe forte anche l’interesse del Paris Saint Germain. Il club francese potrebbe essere un duro avversario per la Vecchia Signora sulla pista che porta a Sergio Ramos. Ma attenzione perché nelle scorse ore è esplosa una nuova bomba improvvisa sul futuro di Cristiano Ronaldo, l’annuncio è clamoroso: “Accordo verbale per l’addio a fine stagione!” >>>VAI ALLA NOTIZIA