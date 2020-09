Notizie Juve

Notizie Juve – Dzeko spinge per i bianconeri, che alzano l’offerta

TORINO – Prosegue l’intrigo di mercato tra la Juventus e la Roma per Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante bosniaco starebbe spingendo con i giallorossi per trasferirsi in bianconero: il centravanti, infatti, è ormai deciso ad andare a Torino e a diventare un nuovo giocatore della Juve.

Nel frattempo, sempre stando alle parole del quotidiano sportivo, Fabio Parativi avrebbe anche alzato l’offerta per il calciatore, arrivando fino a 17 milioni. In questo modo, il club capitolino potrebbe prendere in considerazione di portare a termine l’affare indipendentemente da quello che accadrà con Arkadiusz Milik. L’arrivo a Roma dell’attaccante del Napoli, infatti, è ancora in una situazione di stallo, dovuta agli attriti tra il polacco e la società partenopea. Nelle prossime ore si saprà di più sul futuro di Edin Dzeko, che si è promesso alla Juve.