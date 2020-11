Notizie Juve – Due giocatori tra bianconeri e Real Madrid

TORINO – Continua a lavorare sul mercato la Juventus, che ha messo nel mirino alcuni obiettivi di livello internazionale. Tra i vari nomi rimbalzati nelle ultime settimane, sono comparsi anche quelli di David Alaba e di Sergio Ramos. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, questi due giocatori sarebbero contesi tra i bianconeri e il Real Madrid. Il difensore, infatti, è in scadenza di contratto proprio con i Blancos, che sperano comunque di farlo rimanere ancora a lungo; il terzino austriaco in uscita dal Bayern Monaco, invece, interessa ad entrambe le squadre, pronte a sfidarsi per il suo acquisto. Si prospetta, dunque, una nuova battaglia tra due delle più grandi società del calcio europeo, questa volta sul mercato.