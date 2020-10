Notizie Juve – Due ex bianconeri nella Top 11 degli svincolati

TORINO – Anche questa sessione di calciomercato è terminata: la Juventus ha messo a segno il colpo dell’anno, portando a Torino una delle migliori promesse del calcio italiano. Si tratta del classe ’97 Federico Chiesa, che la Vecchia Signora ha prelevato dalla Fiorentina in prestito biennale con obbligo di riscatto: un’operazione da circa 60 milioni di euro.

Molti altri giocatori, però, sono rimasti delusi da questo mercato e, dopo il gong finale, si trovano ancora senza una squadra. Tra questi sono presenti anche alcuni ottimi calciatori e, per questo, Gianluca Di Marzio ha stilato sul proprio sito web un lista dei Top 11 svincolati: nella "formazione" sono presenti anche due ex bianconeri. Si tratta di Kwadwo Asamoah, svincolatosi dall'Inter, e di Mario Mandzukic, che ha terminato la sua esperienza all'Al Duhail.