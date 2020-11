Notizie Juve – Due club di Premier League sulle tracce di Sami Khedira

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie per il mercato della Juventus, che si sta muovendo anche in uscita. Il nome più caldo in partenza da Torino, al momento, è quello di Sami Khedira, sulle cui tracce ci sono due club di Premier League: a riportarlo è il Corriere dello Sport. Il centrocampista tedesco è al passo d’addio con i bianconeri dalla scorsa estate, quando la società ha provato a fargli firmare la rescissione di contratto. Il giocatore si è opposto e, adesso, sta vivendo questi mesi da separato in casa. Per questo nelle prossime sessioni di mercato potrebbe lasciare la Vecchia Signora e su di lui sono piombate due squadre inglesi: si tratta dell’Everton di Carlo Ancelotti e del Tottenham di José Mourinho.