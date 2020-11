Notizie Juve – Aouar nel mirino: possibile doppia offerta al Lione

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus, decisa a rinforzarsi specialmente sugli esterni: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Houssem Aouar è ancora nel mirino dei bianconeri. L'esterno francese, classe 1998, ha suscitato l'interesse della Juve già la scorsa estate. La dirigenza del club vorrebbe avviare una trattativa già a gennaio, con una possibile doppia offerta da presentare al Lione. Infatti, Fabio Paratici vorrebbe mettere sul piatto i cartellini di Mattia De Sciglio e di Federico Bernardeschi: il primo già si trova nell'OL, che lo ha preso in prestito a fine mercato, mentre il secondo non sta convincendo in questo inizio di stagione. La Vecchia Signora, dunque, sarebbe disposta ad una doppia contropartita per portare a Torino il giovane Aouar.