Niente paura, è tornato de Ligt

TORINO – Un rientro forzato quello di Mattijs de Ligt, chiamato a prendere in mano la difesa bianconera, orfana di Bonucci e Chiellini. La doppietta di CR7 ha riempito i titoli post Juve-Cagliari, ma la prestazione dell'olandese è stata altrettanto fondamentale. La retroguardia della Juventus ha potuto contare su un de Ligt in versione capitano dell'Ajax, perfetto su tutte le chiusure e lucido in impostazione. Ritrovare questo tipo di prestazioni da parte dell'acquisto più importante degli ultimi due anni è assolutamente fondamentale per Pirlo e compagnia.