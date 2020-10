News Juve – Tensione in casa bianconera: pesante notizia su Dybala

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – La “Seleccion” chiama e Dybala risponde. La Joya è stata convocata dalla nazionale argentina e il numero 10 bianconero ha immediatamente garantito la sua presenza. La dirigenza bianconera non avrebbe accolto favorevolmente la sua decisione. Nonostante l’istituzione della quarantena soft, ha comunque deciso di dare il via libera al calciatore. Dybala è andato dritto per la sua strada senza farsi problemi e senza batter ciglio. Nel frattempo però la società non è rimasta a guardare ed è già corsa ai rimedi.

La notizia è stata riportata dalla testata giornalistica argentina TycSports. Dybala ha già fatto i bagagli, andando contro le volontà della sua società. La dirigenza bianconera, sabato, aveva riscontrato due esiti positivi all’interno dei membri dello staff. Senza perdere tempo aveva stabilito l’isolamento fiduciario all’intera squadra per prendere delle precauzioni. In questo momento storico complicato non si è mai troppo prudenti e la società bianconera vuole cautelare i suoi tesserati come meglio può. Il diktat dato ai calciatori è semplice e coinciso: la quarantena si può infrangere solo ed esclusivamente per allenamenti e partite ufficiali.

Alcune restrizioni avrebbero fatto sbuffare alcuni calciatori che non hanno potuto raggiungere le proprie nazionali. La Joya però avrebbe scelto di percorrere un'altra strada andando contro l'imposizione del club. La dirigenza non ha apprezzato la decisione del calciatore ed è corsa ai ripari facendo firmare un accordo a tutti i suoi tesserati che, come Dybala, vorranno raggiungere le proprie nazionali. L'accordo prevede che i calciatori si assumano la responsabilità di aver lasciato l'isolamento fiduciario del club. Chissà che questa tensione tra la Joya e la società non possa influire anche sul fronte rinnovo, che rimane sempre aperto e privo di una soluzione ormai da tantissimo tempo. Anche da questo punto di vista, si attendono sviluppi.