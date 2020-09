Moggi, frecciatina a Dybala: “Ho qualche riserva sull’uomo”

TORINO- Tramite un post sul proprio profilo Facebook, Luciano Moggi ha espresso la propria opinione riguardo Paulo Dybala: “Le mie riserve sono solo sull’uomo che due anni or sono, dopo un campionato non certo esaltante, rifiutò il trasferimento al Tottenham – disse lui – “per amore della maglia bianconera”. Mentre quest’anno, dopo prestazioni a dir poco eccellenti, mette da parte l’amore per la maglia e batte cassa infischiandosi del contratto pluriennale che lo lega alla Juventus per ancora due anni: e da 7,5 milioni ne chiede 20. Ho avuto da eccepire soltanto su questo comportamento e ho espresso un mio pensiero personale: direi al giocatore di trovarsi una squadra che gli dia lo stipendio che desidera e tanto paghi anche la Juve”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivati altri importanti aggiornamenti per il mercato bianconero. Alfredo Pedullà è sicuro e conferma tutto: “In arrivo un addio e due colpi!” >>>VAI ALLA NOTIZIA