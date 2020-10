Milik, il retroscena: il polacco era sicuro di andare alla Juve

TORINO – Accostato al club per diverse settimane, tra Arkadiusz Milik e la Juve non c’è mai stata alcuna fumata bianca. Come riportato dal Corriere dello Sport, il polacco è rimasto deluso da questa situazione, che lo ha poi portato a rifiutare le offerte di Roma e Fiorentina, oltre ai tentativi di rinnovo da parte del Napoli. Il numero 99 sarà fuori rosa almeno fino a gennaio, quando potrà aggregarsi ad un nuovo club. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche grosse novità per quanto riguarda Juventus-Napoli: decisione in arrivo, ecco cosa potrebbe succedere! >>>VAI ALLA NOTIZIA