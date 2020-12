Milan, nuovo infortunio per Ibrahimovic: salterà anche la Juventus

TORINO – Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Milan, Zlatan Ibrahimovic, proprio il giorno del suo rientro in gruppo in vista della prossima giornata di Serie A, ha subito un altro infortunio al polpaccio, stop diverso da quello alla coscia che lo aveva tenuto fuori fino a ieri. Ora per lo svedese il 202o è finito e rientrerà a metà gennaio saltando anche la sfida contro la Juventus. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<