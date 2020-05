Matuidi: “Coronavirus esperienza terribile, speriamo che questa situazione passi presto”

TORINO- In una diretta su Youtube con Mehdi Benatia, Blaise Matuidi ha parlato della sua esperienza con il Coronavirus: “Una cosa terribile, mi ha portato alla psicosi. Ero sempre preoccupato per cosa sarebbe potuto accadere alle persone vicine a me. Un’esperienza totalmente nuova, alla quale non eravamo preparati. Appena ho saputo la notizia della mia positività mi sono preoccupato per la mia famiglia e per i miei amici. Spero che questo periodo passi presso e che si possa tornare a giocare in campo”.

