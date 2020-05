Calciomercato Juventus, non solo Pjanic-Arthur: lo scambio è doppio!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, non solo Pjanic-Arthur: possibile maxi scambio con il Barcellona

NEWS MERCATO JUVE – Paratici stesso lo ha ammesso appena qualche giorno fa: il legame con il Barcellona è forte e i discorsi sono continui tra i due club. E spesso, come è ovvio che sia, si parla anche di calciomercato, che rimane il tema principale. L’asse Torino-Barcellona è uno dei più caldi del momento e, in vista della prossima sessione di mercato, potrebbero andare in scena alcuni scambi di grosso calibro tra bianconeri e blaugrana. Uno di questi – forse il più chiacchierato – è quello tra due centrocampisti: Pjanic e Arthur. La pista è concreta e ci si starebbe lavorando, ma nelle chiacchiere di mercato tra i due club sono finiti anche altri giocatori di entrambe le fazioni, tanto che in queste ore si starebbe pensando anche ad un secondo scambio grosso: >>>CONTINUA A LEGGERE