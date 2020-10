Marchisio: “Juve-Napoli un problema per gli azzurri, la salute degli atleti non è tutelata”

TORINO – Claudio Marchisio, a Rai3, ha parlato del caos creatosi attorno alla partita tra Juve e Napoli: “Giocare sarebbe stato un problema perchè gli azzurri avevano giocato solo pochi giorni prima con il focolaio del Genoa. La salute degli atleti non è protetta come dovrebbe. Lo spogliatoio, con il passare del tempo, diventa come una famiglia dove si instaura un rapporto di fiducia. Tornassi indietro avrei voluto prendere io posizione e difendere i diretti interessati”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, in casa bianconera sono arrivate anche altre grandissime novità. Ci siamo, fissato l’incontro decisivo nei prossimi giorni per chiudere: firma in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA