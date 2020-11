TORINO- Anche Claudio Marchisio, così come altri esponenti del mondo del calcio, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno a Paulo Dybala, che oggi festeggia i 27 anni. L’ex centrocampista della Juventus, nel suo messaggio sui social, ne ha approfittato per incoraggiare l’ex compagno tramite una storia sui social in cui ha postato una foto di loro due: “Sei la Joya, non lo dimenticare MAI! Buon compleanno Paulo Dybala”: