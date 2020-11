Marani: “Juve? Se conta solo il risultato era meglio tenere Allegri”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato della Juve di Pirlo: “Forse è la squadra più in cantiere tra le grandi e bisogna prendere quanto c’è di buono. Non capisco perchè la squadra stia così bassa, ci aspettavamo grande calcio. La Lazio ieri ha avuto maggior possesso palla e la Juve ha giocato per due terzi di gara nella propria metà campo. I bianconeri restano i più forti dopo 9 scudetti di fila e centinaia di milioni di euro spesi. Se conta però il risultato, allora il migliore era già in casa: Allegri”.