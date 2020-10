Lukaku: “Qualche anno fa stavo per firmare per la Juve, ma poi…”

TORINO – Nella sua intervista al quotidiano britannico The Times, Romelu Lukaku ha svelato un retroscena riguardante la Juventus: “Mister Conte mi ha portato ad un altro livello, con lui posso migliorare ancora molto. Mi voleva già ai tempi della Juve, ma sentendolo a quei tempi, tuttavia, avevo capito che qualcosa stava succedendo. Decisi quindi di non firmare il contratto con i bianconeri”. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche alcune enormi novità di mercato in casa bianconera. Clamoroso CR7: sta circolando una voce pesantissima! >>>VAI ALLA NOTIZIA