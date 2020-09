TORINO- Esordio positivo in Nazionale per Manuel Locatelli, autentico dominatore del centrocampo nel match di ieri contro l’Olanda. Una prestazione che ha convinto ancor di più la Juve a puntare sul suo acquisto. Lo stesso discorso vale però anche per l’Inter ma, come riportato da Sportmediaset, il Sassuolo non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. E la valutazione di 40 milioni del cartellino è un grande ostacolo da superare per entrambi i club.