Locatelli, il Sassuolo fissa il prezzo per la cessione

TORINO – La Juventus, in vista della prossima stagione, vuole continuare il processo di svecchiamento iniziato la scorsa estate. Il club bianconero, tra i giocatori nel mirino, ha messo anche Manuel Locatelli, che ben si sta comportando al Sassuolo. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il club neroverde, per privarsi del proprio metronomo del centrocampo, accetterebbe offerte a partire da 30 milioni di euro.