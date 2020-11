Linus: “Bernardeschi è tornato ad essere un giocatore di calcio”

TORINO – Linus ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla partita di ieri della Juventus: “La cosa più clamorosa di ieri sera, ovviamente tolto Cristiano Ronaldo che non fa più testo, è A) Bernardeschi che è tornato ad essere un giocatore di calcio. È una grandissima notizia e credo che il merito vada tutto a Pirlo. B) abbiamo trovato probabilmente i due successori, magari è un po’ presto per dirlo, di Bonucci e Chiellini. Perché Demiral e De Ligt hanno fatto una partita eccezionale. C) stiamo cominciando a capire perché abbiamo preso Arthur perché ieri sera ha cominciato a far vedere cosa può fare”.