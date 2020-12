Legrottaglie positivo: “Il Covid ha colpito anche me”

TORINO – Anche l’ex difensore della Juve, Nicola Legrottaglie, ha drammaticamente contratto il Covid 19, risultando positivo al test, come dichiarato da lui stesso attraverso un post sul suo account Instagram.

“Sono sempre stato una persona positiva, quest’anno ne avrei fatto a meno ma il Covid ha colpito anche me. Nell’isolamento rifletto, tra le solite pratiche del controllo dei parametri. Il saturimetro la quantità di ossigeno a cui nessuno, abitualmente, fa caso. Ne siamo circostanti, immersi, ci fa vivere ma non si vede. Mi ricorda qualcosa, anzi, qualcuno. Quando ci manca stiamo male. Eppure l’ossigeno è sempre la. Siamo noi che non riusciamo ad assimilarlo interamente. Se il fisico ha difficoltà a reperirlo, la medicina ci offre supporto. Allo stesso modo, se il cuore è un po’ chiuso e non entra bene, c è sicuramente un amico, un libro, una situazione o un post social che ci aiuta. Ci aiuta a ricordare quanto sia prezioso il nostro Ossigeno. Di O2 c’è sempre bisogno. Appunto. DiO2.