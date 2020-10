TORINO – Sul proprio profilo Twitter ufficiale, Lapo Elkann ha svelato una new entry in famiglia: il suo nuovo cane, che ha deciso di chiamare “Juve”. Di seguito riportiamo la didascalia del suo post: “La Juve è nel mio sangue, nel mio cuore e nella mia anima. E da oggi anche sulla mia Stelvio. Benvenuto a cane Cane Juve appena entrato in famiglia”.