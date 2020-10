La prima pagina di Tuttosport: “CR7: Messi ti aspetto!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano è dedicato all’eterna sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che tra poco si sfideranno ai giorni di Champions League. Ecco le parole del giocatore della Juventus: “CR7: Messi ti aspetto! Juve-Barcellona è già cominciata: il 28 ottobre a Torino in Champions l’eterna sfida tra i due fenomeni che vogliono il trono di re del calcio“. Anche il titolo in taglio altro è dedicato alla Juve, con un riferimento al neo-acquisto dei bianconeri: “Juve, guarda Chiesa. Stasera Polonia-Italia a Danzica per la Nations League (ore 20:45, Rai Uno). Mancini vuole consolidare il primato nel Gruppo 1 e punta sul neojuventino. Ma occhio a Lewandowski“. Nel match degli Azzurri di questa sera, dunque, i tifosi bianconeri potranno ammirare all’opera il loro nuovo giocatore.