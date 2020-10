La prima pagina di TuttoSport: “Che Chiesa con Cristiano”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano torinese è dedicato al colpo dell’anno messo a segno dalla Juventus: l’acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina. “Che Chiesa con Cristiano. Pirlo felice per l’arrivo dell’ex viola che ha fortemente voluto la Juve. Di Biagio, che ha lanciato l’attaccante nell’Under-21, non ha nessun dubbio: “Al fianco di un fenomeno come Ronaldo, Federico farà il salto di qualità”“. Il taglio alto, invece, è dedicato ad un’altra vicenda che vede coinvolta la Vecchia Signora, quella della gara di campionato saltata: domenica scorsa, infatti, i bianconeri avrebbero dovuto affrontare il Napoli all’Allianz Stadium, ma la squadra di Gattuso non si è presentata. “Sarà un inciucio! Juve-Napoli, il giudice sportivo rinvia la decisione, federazione e politica cercano un compromesso: un punto di penalizzazione ai partenopei e squadre in campo il 13 gennaio“.