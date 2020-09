La prima pagina de La Gazzetta: “Inchiesta Suarez, spunta Paratici”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. In taglio altro, viene dedicato spazio alla vicenda dell’esame di italiano di Luis Suarez: ora la questione rischia di allargarsi e di coinvolgere anche la Juventus. Per questo, il quotidiano scrive: “Esame farsa, la procura va avanti, apre un procedimento anche la Federcalcio. Inchiesta Suarez, spunta Paratici. Il ds Juve citato nelle telefonate tra i dipendenti dell’università“. La Vecchia Signora, dunque, potrebbe rimanere coinvolta in questa assurda vicenda.