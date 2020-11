La prima pagina de La Gazzetta: “CR7 BELLO”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Nel titolo centrale viene celebrata la vittoria della Juventus nella gara di ieri contro il Cagliari per 2-0: eroe della serata, tanto per cambiare, Cristiano Ronaldo. “CR7 BELLO. La Juve in crescita batte il Cagliari 2-0 e vede la vetta. Doppietta di Ronaldo che ora punta Pelé. Paratici assicura: ‘Resterà con noi’“. Grande prova, dunque, della Vecchia Signora e del suo fenomeno portoghese, che ora è a sole 19 reti dal record di Pelé.