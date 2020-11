La moviola di Ferencvaros-Juventus, buona prova di Grinfeld

TORINO – Una gara fatta di moltissimo possesso palla da parte dei bianconeri, che non hanno dato modo all’arbitro di sbagliare. Ottima nel complesso la direzione di Orel Grinfeld, che non viene quasi mai messo in difficoltà, ma si fa trovare pronto nelle pochissime occasioni dubbie che gli ha presentato il match. L’episodio più controverso potrebbe essere stato quello dell’inizio del match, quando Ramsey è andato giù in area senza però subire fallo. Ma attenzione perché, dopo la vittoria in Champions League, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. Idea a sorpresa, Paratici ci prova: ecco cosa ha in mente! >>>VAI ALLA NOTIZIA