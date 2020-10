TORINO – Dopo averlo corteggiato per più di due stagioni, finalmente i destini di Juve ed Alaba, sembrano destinati ad unirsi definitivamente. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, il terzino del Bayern non è più intenzionato a prolungare i suoi rapporti con il club bavarese e secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Vecchia Signora. Il giocatore dovrebbero arrivare così a costo zero nella prossima stagione.