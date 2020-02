Khedira scherza con il fratello: “100 presenze, complimenti. Finchè non mi sorpassi va tutto bene”

TORINO- Simpatico siparietto social tra i fratelli Khedira. Rani, centrocampista in forza all’Augsburg dal 2017, ha collezionato nel fine settimana la sua centesima presenza ufficiale con il club di Augusta e il fratello Sami ha voluto prenderlo in giro. Nel suo ultimo post sui social, infatti, il centrocampista della Juventus ha così commentato la notizia: “Complimenti! Finchè non mi superi va tutto bene!”. Ora si attende la risposta del fratellino che, sicuramente, sarà sulla stessa lunghezza d’onda in tema di ironia: