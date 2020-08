TORINO – In queste settimane frenetiche di mercato, in casa Juve si stanno facendo i conto con i nuovi arrivi ma anche con quelli che sono sul punto di partenza. Proprio per questo, dalle parti della Continassa si sta pensando ad inserire l’ex Arsenal Aroon Ramsey, nella trattativa che potrebbe riportare Moise Kean in bianconero e il gallese all’Everton.