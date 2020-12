Juventus Women, finisce il sogno europeo: il Lione passa 3-0

TORINO- Si conclude ai sedicesimi di finale l’avventura della Juventus Women in Champions League. Dopo il ko per 3-2 di Torino, le bianconere devono arrendersi ancora una volta alla superiorità delle francesi, che passano anche in patria con un secco 3-0. A segno Marozsan, Malard e Cayman, che mettono fine al sogno europeo della squadra di coach Guarino, che ora potrà concentrarsi sul campionato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<