Juventus – Torino: il derby visto dai social…

TORINO – Da sempre nel mondo del calcio, ogni volta che va in scena un derby gli animi dei tifosi appartenenti ad una determinata fede calcistica, si accendono a dismisura. È quello che sta capitando in queste ore sui social, in virtù del derby della Mole tra Juventus e Torino, con i Granata che hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 0-1. Di seguito alcuni dei commenti che stanno circolando in questi istanti sul web. Da chi reclama per un presunto rigore non concesso ai bianconeri a chi invece chiede addirittura il ritorno di Sarri. C’è un filo invisibile invece che sembra collegare i pensieri di tutti, la prestazione della squadra. Ma attenzione perché, dopo la vittoria nel derby, è arrivata un’altra grandissima notizia anche per il mercato bianconero. Pogba? No, il nome bomba è un altro: lo vuole Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA

