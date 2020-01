Juventus-Roma le pagelle di Angelo Di Livio: CR7 e Bentancur da semifinale

Juventus-Roma, le pagelle di Angelo Di Livio

COPPA ITALIA – La Juventus conquista le semifinali di Coppa Italia dopo una partita dalle due facce. Tra i bianconeri spiccano le prestazioni di Cristiano Ronaldo e Bentancur.

BUFFON 5,5 – Spettatore non pagante fino al tentativo dalla distanza di Under, che devia colpevolmente in rete. Salva i bianconeri dal tiro di Florenzi che avrebbe potuto riaprire la partita.

DANILO 6 – Prima parte di gara ordinata, costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo (Dal 41′ CUADRADO 5,5 – Subentra al compagno infortunato e non mostra la solita lucidità da terzino destro. Opaco e impreciso, ma vicinissimo all’assist con uno dei suoi lampi).

RUGANI 7 – Solido e concreto. Chiude tutto quello che può e nega almeno un paio di occasioni da gol alla Roma.

BONUCCI 6,5 – Comanda la difesa e imposta la manovra come sempre gli si addice, segna il gol del 3-0 riuscendo a non farsi pescare in fuorigioco.

ALEX SANDRO 5,5 – In campo da titolare a sorpresa mostra qualche segno dell’infortunio e si lascia sfuggire Under qualche volta di troppo.

RABIOT 5,5 – Altra buona prestazione del francese, che comincia ad andare anche oltre il compitino e mostra qualche giocata di personalità. Macchia la sua serata con una marcatura troppo pigra sull’iniziativa di Under che porta al gol dei giallorossi.

PJANIC 6,5 – Tocca un’infinità di palloni e ne sbaglia davvero pochi. Sfiora anche il gol dopo una grande combinazione con Douglas Costa

BENTANCUR 7,5 – La Juventus mostra questa sicurezza soltanto quando lui è in campo. Corona una grande prestazione con un rarissimo gol da fustal. (Dal 77′ MATUIDI S.V.).

DOUGLAS COSTA 7 – Non è ancora al 100%, ma la sua classe gli basta per devastare la fascia destra della Roma e servire l’assist per il gol di Bonucci. (Dal 67′ RAMSEY 6 – Entra per riequilibrare la squadra e si muove bene tra le linee per congiungere centrocampo e attacco).

HIGUAIN 6,5 – Lavoro sporco e rifiniture, non esattamente il classico compito del centravanti. Un palo e una parata abbastanza fortunosa di Paul Lopez gli negano il gol.

CRISTIANO RONALDO 7 – Inventa dal nulla il gol del vantaggio e da lì la Juve va in discesa.