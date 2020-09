TORINO- Il successo per 5-0 in amichevole sul Novara ha messo in luce il talento di Manolo Portanova, autore degli ultimi due gol della Juventus. Una doppietta che, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe cambiare il futuro del giovane. Dopo aver esordito in Serie A ormai due anni fa sotto la gestione Allegri, il centrocampista potrebbe essere aggregato con continuità alla rosa di mister Pirlo, nonostante l’interesse del Parma per il prestito.