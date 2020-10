Juventus, partitella tra staff e dirigenti: ecco i protagonisti

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio alla Continassa c’è stato spazio anche per una sfida sul campo tra Andrea Pirlo e il suo staff e i dirigenti della Juventus. In campo, oltre all’ex numero 21, anche gli ex calciatori Igol Tudor (ora secondo allenatore), Roberto Baronio (collaboratore tecnico) e Lamberto Zauli (mister dell’under23). Pirlo, descritto come in forma campionato anche da allenatore, si è reso protagonista con un assist per Fabio Paratici, uno dei dirigenti in campo insieme a Cherubini. La sfida si è svolta tra gli sguardi divertiti di Chiellini, Bonucci e De Ligt, presenti a bordocampo.