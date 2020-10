Juventus-Napoli, presenti 1000 tifosi allo Stadium

TORINO – La partita tra Juventus e Napoli, che si sarebbe dovuta disputare tra pochi minuti, di fatto non sarà giocata. Il club bianconero, nonostante la situazione, si è regolarmente presentato all’Allianz Stadium dove, con sorpresa, ha trovato 1000 tifosi sugli spalti. Come riportato da Sky Sport, i sostenitori hanno incitato i giocatori, inizialmente trovatisi spiazzati dalla loro presenza. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre grandissime novità per il mercato bianconero, ora cambia di nuovo tutto. Ultim’ora Sky Sport, Juve scatenata: Paratici pronto a chiudere addirittura tre affari sul fotofinish! >>>VAI ALLA NOTIZIA