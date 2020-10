Juventus-Napoli – Lo Monaco della FIGC: “Si va verso il rinvio”

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul caos che sta travolgendo Juventus e Napoli: è intervenuto, infatti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss il consigliere federale Pietro Lo Monaco, parlando del big match di questa sera. Queste le sue dichiarazioni: “Si va verso il rinvio: nella circolare della Lega Calcio del 2 ottobre si parla chiaramente. La Asl ha preso un provvedimento legittimo e la norma è chiara: il match è da rinviare“. Sembra, dunque, che la gara di questa sera verrà giocata in un altro momento: inoltre, il Napoli non è neanche partito per Torino ed è rimasto in Campania. Alla Juve, quindi, non verrebbero assegnati i tre punti a tavolino e si dovrà attendere la nuova data che verrà fissata per l’incontro.