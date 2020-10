Juventus-Napoli – Foggia: “A pagare le conseguenze sono stati i tifosi”

TORINO – Continua a far discutere la vicenda legata al mancato match tra Juventus e Napoli: anche Pasquale Foggia, ex giocatore della Lazio e attuale direttore sportivo del Benevento, ha detto la sua sull’accaduto. Ai microfoni di Radio CRC, il dirigente campano ha rilasciato delle dichiarazioni, in cui, tra le altre cose, ha espresso la sua anche sulla mancata gara del 4 ottobre all’Allianz Stadium. Ecco le sue parole:

“Questa è una situazione molto difficile da giudicare. A pagare le conseguenze sono stati senza dubbio i tifosi. Il protocollo di cui si parla in questi giorni è molto rigido, è vero: noi al Benevento, però ci stiamo impegnando per rispettarlo pienamente“.