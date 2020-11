TORINO- La vittoria di ieri sullo Spezia è un risultato molto importante per la Juventus, che può così rilanciarsi in classifica dopo i pareggi con Crotone e Verona. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, inoltre, i bianconeri hanno sfatato una maledizione che durava da più di un anno. Era infatti dal febbraio del 2019 che la Vecchia Signora non otteneva un successo esterno con almeno tre gol di scarto.