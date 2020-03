Juventus-Inter, le pagelle di Angelo Di Livio: Ramsey e Dybala regalano il successo ai bianconeri

Juventus-Inter, ecco le pagelle di Angelo Di Livio

SZCZESNY 6 – Poco impegnato nel corso del primo tempo, praticamente mai nel secondo.

CUADRADO 6 – Torna in campo da terzino ma non si fa mancare le discese fino all’area avversaria.

DE LIGT 6 – Chiude tutto quello che può e sfiora il gol su palla inattiva. Le incursioni di Cuadrado lo costringono a coprire una porzione di campo più ampia di quella usuale, ma questo non sembra causargli troppi problemi.

BONUCCI 6 – Se la manovra parte dal basso è sempre grazie a lui. Sempre preciso in marcatura su Lukaku, che a parte qualche sponda non riesce mai a farsi trovare dai compagni.

ALEX SANDRO 6 – Corre tanto a coprire le azioni offensive nerazzurre, sullo stesso lato di Ronaldo può permettersi di andare poche volte sul fondo. È costretto ad abbandonare il campo per infortunio a un quarto d’ora dalla fine. (Dal 77′ DE SCIGLIO S.V.)

RAMSEY 7 – Atteggiamento leggermente passivo nel primo tempo. Il gallese prende coraggio nel secondo, trova il gol del vantaggio e, sulle ali dell’entusiasmo, fa un gran lavoro di rifinitura. Il duetto con Dybala regala alla Juventus il gol del vantaggio e all’argentino la possibilità di mostrare un capolavoro assoluto.

BENTANCUR 6 – Buon lavoro in cabina di regia, ruba il posto a Pjanic ma gli manca un po’ della sua qualità. Ottimo in fase di non possesso grazie alla grinta che lo contraddistingue

MATUIDI 6,5 – Non gli si può chiedere grande qualità nelle giocate, ma essere ovunque, questo sì. Copre ogni movimento di CR7 e arriva su palloni dove solo lui riesce ad arrivare. Il pressing della Juve oggi ha funzionato, e gran parte del merito è sua.

DOUGLAS COSTA 6 – Non è lo spacca partite ch ci si aspetterebbe, ma mostra alcuni dei suoi lampi. Ha recuperato una buona condizione fisica e si vede, ma per vedere il vero ‘Flash’ c’è ancora da attendere.

(Dal 59′ DYBALA 7 – Subentra a Douglas Costa e la Juve sembra subito avere più armi a disposizione. Dopo pochi minuti inventa una linea di passaggio per Ramsey, nasconde il pallone a Young e beffa Handanovic con un put di esterno mancino. Un gioiello brilla, anche solo per trenta minuti.)

HIGUAIN 6,5 – Tanto lavoro di regia avanzata e un’occasione per segnare. Fino all’ingresso di Dybala tocca a lui dare fluidità alla manovra offensiva. (Dal 80′ BERNARDESCHI S.V.)

CRISTIANO RONALDO 6,5 – Ha voglia di lasciare il segno, forse più del solito. Cerca la porta ogni volta che può, magari anche forzando qualcosa, ma spesso le sue azioni personali sono la migliore alternativa offensiva della Juventus.