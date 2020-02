Juventus, il report dell’allenamento: si rivede Chiellini

TORINO- Dopo il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri, la Juventus si è ritrovata quest’oggi al JTC per iniziare a preparare la sfida contro il Verona di sabato sera. Il club, sul proprio sito, ha annunciato anche il ritorno parziale di Chiellini in gruppo: “Dopo un giorno di pausa, ieri, la Juve è tornata a lavorare oggi al JTC. Nel mirino la trasferta di sabato a Verona, contro l’Hellas. La squadra, dopo una fase di ripresa atletica, si è concentrata sulla tecnica e sul possesso palla. Giorgio Chiellini è tornato a lavorare, parzialmente, insieme al gruppo. Domani si torna in campo: appuntamento al mattino”. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato. Si parla di una cessione totalmente a sorpresa: addio in estate, Paratici ha già scelto il sostituto! >>>VAI ALLA NOTIZIA