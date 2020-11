Juventus, il report dell’allenamento: meno due al Cagliari

TORINO- Continuano i lavori alla Continassa per la Juventus, che sabato sera affronterà il Cagliari allo Stadium. Il club, sul proprio sito ufficiale, ha fatto un riassunto della seduta di allenamento odierna: “Consegnati agli archivi gli impegni delle Nazionali, la Juventus si prepara alla sfida contro il Cagliari in programma all’Allianz Stadium sabato e che inaugurerà un ciclo di dieci gare in un mese. Nella seduta pomeridiana di oggi al JTC il gruppo, agli ordini di Mister Andrea Pirlo, ha lavorato sulla tecnica e sulle combinazioni. Gruppo con cui hanno lavorato, per l’intera seduta, Paulo Dybala e Federico Chiesa. Anche domani, vigilia di Juventus-Cagliari, appuntamento al pomeriggio”.