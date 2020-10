Juventus, i precedenti con le squadre del girone G

TORINO- L’urna di Nyon ha deciso che la Juventus sarà nel gruppo G di Champions League con Barcellona Dinamo Kiev e Ferencvaros. Tutte squadre che, almeno una volta nella sua storia, la Vecchia Signora ha già affrontato. Diversi i confronti con i catalani (ben 13) con uno score di 5 successi bianconeri (da ricordare la doppietta di Dybala nel 2016 e il gol di Zalayeta che, nel 2003, portò la squadra di Lippi in semifinale), 4 pareggi e 4 affermazioni blaugrana (la più importante nel 2015 in finale di Champions a Berlino). Quattro invece i precedenti contro la formazione ucraina, con 3 vittorie (la più larga a Torino nel 2002 con un rotondo 5-0) e un pareggio (nel 1998 al primo incrocio tra le due formazioni). Contro il Ferencvaros, invece, un unico precedente risalente al 1965 con affermazione degli ungheresi in finale di Coppa delle Coppe.