Calciomercato Juventus, Paratici sblocca il colpo: accordo raggiunto!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ultimi giorni di calciomercato, ora tutti i nodi devono venire al pettine. E Fabio Paratici di nodi da sciogliere ne ha ancora parecchi, sia per quanto riguarda il mercato in uscita (priorità principale) che quello in entrata. Ormai lo sanno anche i muri, lo stiamo ripetendo da giorni fino alla noia: serve vendere per poi comprare. Ma, in attesa che si sblocchino le uscite, il CFO bianconero starebbe lavorando per tenersi pronto a chiudere gli ultimi colpi in entrata appena sarà possibile farlo.

Gli obiettivi sono molteplici: dal vice Alex Sandro ad un esterno offensivo, fino ad arrivare alla quarta punta richiesta da Andrea Pirlo. E, chissà, magari anche un ultimo colpo a centrocampo qualora dovessero partire un paio di giocatori in quel reparto. Paratici si sta muovendo su più tavoli, ma per uno sembrerebbe essere finalmente arrivato a dama. La Juventus infatti avrebbe trovato la chiave giusta per sbloccare la trattativa per il ritorno di Moise Kean a Torino.

Lo riferisce il Corriere di Torino, secondo cui i bianconeri avrebbero raggiunto un’intesa con l’Everton dopo giorni di trattative. Il ragazzo, gestito dall’alleato di mercato della Juve Mino Raiola, aveva già da tempo detto di sì alla proposta juventina. Ora però sembrerebbe essere arrivato anche l’ok definitivo da parte del club inglese: accordo raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Ora bisognerà attendere qualche uscita per poter perfezionare e ufficializzare l’acquisto di Kean, ma sembrerebbe proprio che Paratici abbia chiuso per l’attaccante classe 2000. Ma non è ancora tutto. Come accennato poco fa infatti, il Maestro aspetta anche altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA