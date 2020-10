Juventus, alle 21 Agnelli e Stefanini ai microfoni di Sky

TORINO – Come riportato da Sky Sport in quetsi minuti, alle 21.00 verranno intervistati il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il dottor Luca Stefanini, responsabile sanitario del club bianconero. I due analizzeranno la situazione dal punto di vista juventino. Ricordiamo che la partita contro il Napoli, che si sarebbe dovuta giocare questa sera, non verrà disputata visto il mancato arrivo a Torino degli uomini di Rino Gattuso. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre grandissime novità per il mercato bianconero, ora cambia di nuovo tutto. Ultim’ora Sky Sport, Juve scatenata: Paratici pronto a chiudere addirittura tre affari sul fotofinish! >>>VAI ALLA NOTIZIA