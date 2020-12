Juve su Milik a parametro zero

TORINO – Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus vorrebbe affondare il colpo Arek Milik a parametro zero per la prossima estate. Il contratto del giocatore polacco, infatti, scadrebbe il prossimo giugno e non c’è alcuna intenzione di rinnovarlo da parte del giocatore che è fuori rosa da tempo. Tuttavia non ci sarebbero solo i bianconeri sull’attaccante del Napoli. La Roma ma soprattutto la Fiorentina sarebbero forti su di lui ma per ora il contratto offerto da quest’ultime è più basso rispetto a quello della Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<