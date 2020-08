TORINO- L’era di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve è pronta a cominciare. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero si ritroverà alla Continassa il 24 agosto per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Un appuntamento al quale mancheranno due elementi cardine come De Ligt e Dybala, entrambi alle prese con dei problemi muscolari.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<