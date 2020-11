Juve, Ruben Neves ipotesi per il centrocampo

TORINO – Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, a gennaio la Juve andrà in cerca di un centrocampista per rinforzare la mediana disposizione di mister Pirlo. Nel mirino ci sarebbe il portoghese Ruben Neves, punto di forza del Wolverhampton. Il ragazzo sarebbe sponsorizzato da Cristiano Ronaldo, che vedrebbe di buon occhio il suo arrivo. L’ostacolo, però, è il costo del cartellino: 50 milioni di euro. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa suggestione per il mercato bianconero. Annuncio bomba in diretta TV, Sandro Sabatini terrorizza i tifosi bianconeri: ipotesi shock! >>>VAI ALLA NOTIZIA